Turkse verhuurder: Ghosn gebruikte onze toestellen illegaal om te vluchten

De Turkse privéjetverhuurder MNG Jet zegt dat vliegtuigen van dat bedrijf illegaal zijn gebruikt om de ontsnapte oud-Nissan-topman Carlos Ghosn mee naar Libanon te vervoeren. Een medewerker zou met documenten hebben gefraudeerd en nergens de naam van Ghosn hebben vermeld. Eerder werden in Turkije al zeven mensen opgepakt, die Ghosn zouden hebben geholpen om uit Japan te vluchten.

Maandag dook Ghosn plotseling in Libanon op, nadat hij via Turkije was gevlucht. Japanse media melden dat hij zich had verstopt in een instrumentenkoffer na een kerstfeest bij hem thuis. Die zou vervolgens zijn meegesmokkeld in een gereedstaande privéjet.

Ghosn zei dat hij Japan heeft verlaten omdat hij geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem.

Twee toestellen

Het Turkse vliegtuigbedrijf zegt in een verklaring dat het vorige maand twee privévliegtuigen heeft geleased aan twee verschillende klanten. Een vlucht ging van Dubai naar het Japanse Osaka en vervolgens van Osaka naar Istanbul, het andere toestel ging van Istanbul naar de Libanese hoofdstad Beiroet. "Het leek er niet op dat er een connectie was tussen de twee leases", aldus MNG Jet.

Het bedrijf heeft een aanklacht ingediend bij de Turkse justitie.

Opgepakt

Ghosn werd in november vorig jaar opgepakt in Japan. De oud-topman, die een Braziliaans, Frans en Libanees paspoort heeft, wordt in Japan verdacht van miljoenenfraude. Hij spreekt de beschuldigingen zelf tegen.

De 65-jarige Ghosn was vanaf 1999 de baas van Nissan en werkte sinds 2005 ook als topman van Renault. Onder zijn leiding vormden Nissan, Renault en Mitsubishi een samenwerkingsverband.