Penningmeester 'verduisterde ruim een ton' bij Amsterdamse voetbalclub

De oud-penningmeester van de Amsterdamse voetbalclub DCG heeft geld verduisterd van de vereniging. Volgens De Telegraaf gaat het om een bedrag van 120.000 euro.

Het DCG-bestuur schrijft op de clubsite dat de ex-penningmeester heeft bekend en dat er voorlopig geen aangifte is gedaan. "Het enige belang van DCG is het geld terug te krijgen en daarnaar wordt gehandeld."

De man heeft volgens De Telegraaf al 40.000 euro terugbetaald. Het voortbestaan van de club is niet in gevaar.

De penningmeester was een aantal jaar stadsdeelwethouder Wonen in Amsterdam Nieuw-West voor de PvdA. In 2018 stond hij nog voor die partij op de kandidatenlijst voor de stadsdeelcommissie. Hij wil tegen de NOS niet inhoudelijk op de zaak reageren.