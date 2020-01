Verdachten flatbrand Arnhem hebben ook levenslang, zegt Kinderombudsvrouw

Bij de brand in de nieuwjaarsnacht kwamen twee leden van een gezin uit Arnhem om het leven (vader en zoon van 39 en 4) en raakten er twee zwaargewond. De moeder en dochter liggen nog in het ziekenhuis, ze zijn buiten levensgevaar.

De brand ontstond doordat er vuurwerk was gelegd op een oud bankstel in de hal. De twee aangehouden kinderen wonen in de flat. Ze zitten nog altijd vast.

"Over het algemeen moet je zulke jonge kinderen niet in een politiecel opsluiten. Daar zijn ze niet op voorbereid en dat kan ook nog jaren later hun leven beïnvloeden", zegt Kalverboer, die jurist en orthopedagoog is en in een jeugdgevangenis heeft gewerkt.

Kindvriendelijke plek

Kinderen gaan bij voorkeur naar huis of overnachten op een andere plek als ze informatie hebben die ze met niemand mogen delen. Ze worden dan de volgende ochtend op het politiebureau verwacht voor het onderzoek en verhoor. In dit geval kan Kalverboer zich voorstellen dat de afweging is gemaakt om de kinderen niet naar huis te laten gaan, omdat ze in de flat wonen.

Ze pleit wel voor een kindvriendelijke plek, omdat de impact van een verblijf tussen volwassen gevangenen, die mogelijk ook nog verbaal of ander geweld gebruiken, groot is, ook al zitten ze in een eigen cel.

Levenslang

Kalverboer heeft kritiek op de manier waarop de arrestatie van de twee door de pers in beeld is gebracht. "Als je kinderrechten voorop zou stellen, zou je dat absoluut niet doen." Volgens haar krijgen deze kinderen, net als de familie van de slachtoffers, levenslang. "Dan zegt het kinderrechtenverdrag dat je kinderen moet beschermen, omdat ze nog in ontwikkeling zijn. Ze kunnen de consequenties van hun handelen lang niet altijd overzien."

Het strafrecht begint in Nederland bij 12 jaar. Dat is naar Europese maatstaven erg jong, zegt ze, in de meeste landen is het 14 jaar of nog ouder. "Als deze kinderen herkenbaar zijn, en dat zal waarschijnlijk gebeuren, dan zal het hen voortdurend worden nagedragen, ook als ze niet bestraft worden. Dat zal invloed hebben op hun hele leven. Die privacy is echt een recht van kinderen, dat ze beschermd worden tegen media en dat is hier niet gebeurd."

De straf die de jongens volgens Kalverboer kunnen krijgen, is jeugddetentie, omdat ze jonger zijn dan 16. Dat is maximaal een jaar. "Daarnaast heb je een strafrechtelijke maatregel, plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Deze behandelingsmaatregel duurt twee jaar en kan nog twee keer met twee jaar verlengd worden."