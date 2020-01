Mogelijk brandstichting bij CBR-examencentrum Rijswijk, examens geannuleerd

In de buurt van het examencentrum van het CBR in Rijswijk heeft de politie een man opgepakt die mogelijk brand in dat gebouw heeft gesticht. Door de brand moest het pand worden ontruimd. Het vuur is onder controle, er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer kreeg even voor 08.00 uur de melding van de brand bij de rijbewijzeninstantie. Volgens een woordvoerder zouden vandaag zo'n zestig praktijkexamens worden afgenomen. Die zijn geannuleerd en worden verplaatst naar een later moment. Voor vandaag stonden geen theorie-examens gepland.

De brand is inmiddels onder controle. De politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak. Waarom de brand zou zijn gesticht, is niet bekend.