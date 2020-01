Twee kinderen en volwassene aangereden door politieauto in Apeldoorn

In Apeldoorn zijn vanavond twee kinderen en een volwassene aangereden door een politieauto. Bij het ongeval raakte de volwassene gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur op een kruispunt, schrijft Omroep Gelderland. De slachtoffers waren op de fiets. Volgens een woordvoerder van de politie zijn ook de kinderen voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Van de kant van de politie raakte in elk geval niemand gewond.

De kruising ging na het ongeval deels op slot voor sporenonderzoek. Of de politiewagen op weg was naar een melding is niet duidelijk. Onderzoek moet uitwijzen waardoor het ongeluk kon gebeuren.