Brandexpert: flat Arnhem voldoet aan regels, drama was 'zeer uitzonderlijk'

Met de brandpreventie in de Arnhemse flat waar op Oudjaarsnacht de fatale brand woedde, is niets mis, zegt lector brandpreventie René Hagen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

"Daarbij kan geen rekening worden gehouden met opzet of onvoorzichtigheid", zegt Hagen, waarbij hij verwijst naar de (brandgevaarlijke) bank die bij de hoofduitgang was neergezet en in brand zou zijn gevlogen.

Niet alleen stond er sinds maandagmiddag een bankstel in de hal van de bewuste flat aan het Gelderseplein dat er niet had moeten staan, er werd ook nog eens vuurwerk bij afgestoken. Door de brand viel de elektriciteit uit en kwam de lift met de vier slachtoffers onderweg vast te zitten. Vader en zoon (4) overleden, moeder en dochter (8) belandden met brandwonden in het ziekenhuis.

'Geen vuilnisophaaldienst'

Dat er een bank in de hal was neergezet, was voor de brand bekend bij woningbouwvereniging Vivare. Een maatschappelijk werker had deze zien staan en de eigenaar erop aangesproken. "Helaas is er geen gehoor aan gegeven", zegt hij.

Vivare-directeur Eric Angenent zei gisteren tegen De Gelderlander dat de corporatie "geen vuilnisophaaldienst" is. Afgelopen vrijdag ontvingen de bewoners een brief over brandveiligheid, waarin werd benadrukt hoe belangrijk het is geen spullen in het trappenhuis en de hal neer te zetten.

Een bewoner legt uit dat mensen in de buurt spullen die ze niet meer nodig hebben met elkaar delen: