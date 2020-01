Zeker 15 miljoen schade bij jaarwisseling, gemiddeld jaar zeggen verzekeraars

Het gaat vooral om autobranden, die hebben veel schade aangericht. De meeste schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme, zegt het verbond. "Auto's vliegen niet in brand door een rotje", zegt een woordvoerder.

Meer incidenten

Eerder meldden de politie en de brandweer dat er meer incidenten waren tijdens de jaarwisseling.

De brandweer kreeg in totaal 4340 meldingen, 118 meer dan bij de vorige jaarwisseling. Iets meer dan de helft van alle meldingen vond plaats in de vier grote steden en omgeving.

De medische kosten en de kosten van letselschade zijn niet meegenomen in deze schatting, maar ook het oogziekenhuis zag meer incidenten dit jaar: het aantal beschadigde ogen verdubbelde ten opzichte van vorig jaar naar zeker twintig.

Den Haag

Dit jaar was er extra aandacht voor Den Haag tijdens de Oudejaarsnacht, omdat daar in de weken voor 31 december in sommige wijken aanhoudende ongeregeldheden waren. Die incidenten zijn niet meegenomen in deze cijfers, dit gaat alleen over schade die op 31 december en 1 januari is gemaakt.

In Den Haag waren op 31 december uiteindelijk 33 autobranden, vijf meer dan vorig jaar, en rukte de brandweer 608 keer uit.