Honderden tips over opslag en handel illegaal vuurwerk

Bij de tiplijn Meld Misdaad Anoniem zijn vorig jaar 324 meldingen binnengekomen over de opslag en handel in illegaal vuurwerk. Dat is fors meer dan het jaar ervoor, toen er met 211 meldingen juist een opvallend laag aantal werd genoteerd.

Volgens de organisatie werd dankzij de tips duizenden kilo's vuurwerk van de straat gehaald. Het ging dan om cobra's, lawinepijlen en mortierbommen. De cijfers zijn over heel 2019, maar de piek lag in de laatste week van het jaar.

Zo werd op 28 december een container met 2500 kilo illegaal vuurwerk in Hendrik-Ido-Ambacht ontdekt en ontmanteld. Drie dagen later werd in een kelderbox in Rotterdam 300 kilo aan vuurwerk gevonden.

Drukke jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling hadden de hulpdiensten hun handen vol. Zowel politie als brandweer zag een stijging van het aantal incidenten.

Korpschef Akerboom van de politie pleitte gisteren voor het houden van grote gezamenlijke evenementen en een verbod op gevaarlijk consumentenvuurwerk: