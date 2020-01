Piloten opgepakt om hulp bij ontsnapping Ghosn

De Turkse politie heeft zeven mensen opgepakt die oud-Nissan-topman Carlos Ghosn zouden hebben geholpen om uit Japan te ontsnappen. Onder hen zouden vier piloten zijn.

Ghosn is op dit moment in Libanon, waar hij via Turkije naartoe is gevlucht. De oud-Nissan-topman zat maandenlang vast in Japan vanwege mogelijke miljoenenfraude en belastingontduiking.

Instrumentenkoffer

Verschillende Japanse media melden dat Ghosn heeft kunnen ontsnappen door zich te verstoppen in een instrumentenkoffer na een kerstfeest bij hem thuis. Die koffer zou daarna zijn meegesmokkeld in een privéjet die klaarstond, melden Japanse en Libanese media.

De Japanse publieke omroep NHK meldt dat de autoriteiten Ghosn toestonden een Frans paspoort bij zich te dragen, ondanks een reisverbod. Volgens NHK liet hij bij zijn aankomst in Libanon een Frans paspoort zien. Mogelijk was dit een tweede paspoort aangezien Ghosn bij zijn arrestatie in 2018 zijn Franse, Libanese en Braziliaanse paspoorten moest inleveren.

Het tweede paspoort dat hij mocht houden moest wel afgesloten blijven in een omhulsel waar alleen Ghosns advocaten de sleutel van hadden. De advocaten van Ghosn zeiden na zijn arrestatie dat ze geschokt waren dat hij was gevlucht.

Echtgenote

Persbureau Reuters schrijft dat de oud-Nissan-topman is ontsnapt omdat hij te horen heeft gekregen dat zijn proces is uitgesteld tot april 2021. In afwachting daarvan zou hij niet mogen communiceren met zijn vrouw. Bronnen melden tegen Reuters dat Ghosn daar veel moeite mee had.