Woningstichting begint met bouw van noodlift na fatale brand in flat

De komende dagen wordt er gewerkt aan een noodlift bij de flat aan het Gelderseplein in Arnhem. Daar kwamen in de nieuwjaarsnacht een man van 39 en zijn 4-jarige zoon om het leven bij een brand. Ze werden in de lift gevonden met de moeder (36) van het gezin en de dochter van 8. Zij raakten gewond.

De flat had één ingang, met een trap en een lift. Die zijn allebei na de brand niet bruikbaar.

Bij de flat is al een noodtrap neergezet. Er werd gisteren ook gekeken hoe er een tijdelijke lift gebouwd kan worden voor mensen die niet goed ter been zijn. Vandaag wordt begonnen met het graven van de fundering voor die lift, meldt Omroep Gelderland.

Vuurwerk

Een medewerker van woningstichting Vivare is gisteren langs geweest bij mindervalide bewoners van het pand om te inventariseren wat ze nodig hebben, laat een woordvoerder weten. Hoeveel mensen er in het pand wonen die niet goed ter been zijn, wist de woordvoerder niet. Het is de bedoeling dat de lift binnen een paar dagen af is.

Het vuur in het pand ontstond rond 01.00 uur door vuurwerk, is te zien op camerabeelden. Door de brand viel de elektriciteit uit. Het gezin dat slachtoffer werd van de brand stond op dat moment in de lift; ze raakten buiten bewustzijn.

Na de brand werden twee jongens van 12 en 13 opgepakt. Ze zitten nog vast.