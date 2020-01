Onderzoekers OVV op weg naar flat Arnhem

Het vuur in het pand ontstond rond 01.00 uur door vuurwerk, is te zien op camerabeelden. Door de brand viel de elektriciteit uit. Het gezin dat slachtoffer werd van de brand stond op dat moment in de lift; ze raakten buiten bewustzijn. Bij de flat aan het Gelderseplein zijn vandaag bloemen en knuffels neergelegd, schrijft Omroep Gelderland.

Na de brand werden twee jongens van 12 en 13 opgepakt. Zij hebben afgelopen nacht in de cel doorgebracht, of zij langer vast blijven zitten, wordt later door de rechter-commissaris besloten.