Taiwanese legerchef omgekomen bij helicrash

In Taiwan zijn acht doden gevallen toen een legerhelikopter neerstortte tijdens een noodlanding. Onder de doden is ook de Taiwanese legerchef Shen Yi-ming. Vijf mensen hebben de crash overleefd.

De helikopter, een Black Hawk, maakte om onbekende reden een noodlanding in een bergachtig gebied in de buurt van hoofdstad Taipei. De inzittenden kwamen terug van een nieuwjaarsevenement in het noordoosten van het eiland.

De 62-jarige omgekomen legerchef was verantwoordelijk voor de Taiwanese verdediging tegen China. De regering heeft drie dagen van rouw aangekondigd.