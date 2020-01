Twee mannen beschoten op parkeerplaats in Amsterdam

In Amsterdam zijn twee mannen met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden beschoten op een parkeerplaats aan de Gaasperplas.

Een politiewoordvoerster zegt dat er rond 04.00 uur een melding kwam over meerdere schoten. Toen agenten aankwamen vonden die de twee slachtoffers. Ze waren nog aanspreekbaar.

De dader of daders zijn gevlucht, waarschijnlijk in een auto. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De politie doet onderzoek en hoopt getuigen te spreken die meer informatie hebben.