Belgische militairen gewond door bermbom in Mali

België levert op dit moment 90 militairen voor de vredesmacht van de Verenigde Naties in Mali. De vredesmissie begon in 2013. VN-troepen moeten de rust en veiligheid in het land terugbrengen, nadat onder anderen Toeareg-rebellen hadden geprobeerd delen van het land in te nemen. Tot mei vorig jaar zaten er ook Nederlandse militairen in Mali.

De missie in Mali is de dodelijkste ooit voor de Verenigde Naties. Er zijn tot nu toe meer dan 200 VN-militairen om het leven gekomen.

Er sneuvelden ook Nederlanders, maar niet door aanslagen. Twee Nederlandse militairen kwamen om het leven bij een helikopterongeluk, twee anderen overleden bij een ongeluk met mortieren.