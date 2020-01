CBS: Grootste stijging cao-lonen in tien jaar, horeca aan top

Vorig jaar stegen de cao-lonen in Nederland met gemiddeld 2,5 procent. Het was de grootste stijging in tien jaar, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers.

Wel bleef de stijging achter bij die van consumentenprijzen. Die stegen net iets meer, met 2,6 procent. Het is de eerste keer in vijf jaar dat de prijzen harder stegen dan de cao-lonen.

Horeca en afvalverwerking

Vooral mensen die werken in de horeca, bij waterbedrijven en in het afvalbeheer kregen meer betaald. Daar was de stijging van het salaris zo'n 3,1 procent. De lonen in de informatie- en communicatiesector stegen het minst: 1,6 procent.

Sinds de tweede helft van 2017 loopt de cao-loonstijging vrijwel elk kwartaal op.

Het gaat om voorlopige cijfers. Een precieze vergelijking met de stijging van de consumentenprijzen is nog niet te maken, omdat er gegevens van de eerste elf maanden van 2019 zijn gebruikt. De cijfers van de consumentenprijzen over het hele jaar worden eind volgende week bekend.