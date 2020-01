Veldbedden op Eindhoven Airport, geen vluchten door mist

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is voor de rest van de avond stilgelegd vanwege de mist, meldt de luchthaven. Volgens het KNMI is het zicht in de omgeving van Eindhoven maar 100 meter. Eerder vandaag was de luchthaven ook al enige tijd gesloten vanwege de mist, maar het verkeer werd later toch korte tijd hervat.

Onder meer vluchten uit de Canarische Eilanden, Griekenland en Israël kunnen niet meer op de luchthaven aankomen. Ook zijn vluchten uitgeweken naar de luchthavens van Brussel en Keulen.

De terminal van Eindhoven Airport blijft vannacht wel open. Er worden veldbedden neergezet voor reizigers die niet ergens anders kunnen slapen.

KNMI waarschuwt

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven. In het midden, oosten en zuidoosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het weerinstituut waarschuwt dat de mist zich de komende uren verder uitbreidt.

Gisteravond was er sprake van dichte mist tijdens de jaarwisseling. Het zicht was op sommige plekken minder dan 10 meter.