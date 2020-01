Twaalf gewonden door brandende auto's bij Haags appartementencomplex

In de Haagse wijk Wateringse Veld zijn twaalf mensen gewond geraakt door een brand bij een appartementencomplex. Volgens een woordvoerder van de brandweer variëren de verwondingen van snijwonden door glas tot het inhaleren van rook. Vermoedelijk kunnen alle mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht vandaag of morgen weer naar huis.

Tientallen mensen zijn vanwege de brand uit hun woning gehaald. In een overkapping van het appartementencomplex stonden verschillende auto's in brand. Daarbij kwam veel rook vrij, die in de huizen van de bewoners trok. De brand is inmiddels geblust.

Hulpdiensten waren massaal aanwezig om de brand te blussen en bewoners te evacueren: