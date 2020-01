Netanyahu vraagt om immuniteit tegen strafvervolging

Premier Benjamin Netanyahu vraagt het Israëlische parlement om hem immuniteit te verlenen tegen strafvervolging. Hij wil bescherming in drie corruptiezaken waarin hij is aangeklaagd voor onder meer omkoping en fraude.

Door het verzoek van Netanyahu loopt de rechtszaak tegen hem waarschijnlijk ten minste enkele maanden vertraging op. Het parlement zal zich namelijk vermoedelijk pas na de verkiezingen van maart over de kwestie buigen. In maart staan de derde verkiezingen binnen een jaar tijd gepland, omdat twee eerdere verkiezingen vorig jaar geen regering opleverden.

Netanyahu had tot vandaag de tijd om immuniteit te vragen, nadat hij in november officieel was aangeklaagd door het openbaar ministerie. In een landelijk uitgezonden toespraak herhaalde de leider van de Likud-partij vanavond dat hij het slachtoffer zou zijn van een samenzwering tegen hem. "Ik wil Israël nog vele jaren leiden", zei de premier.

Na de verkiezingen van maart hoopt Netanyahu in het parlement op een meerderheid die hem tegen vervolging zal beschermen. Een recente peiling gaf aan dat de meerderheid van de Israëliërs daartegen is.

Persoonlijke lot

De belangrijkste uitdager van Netanyahu sprak in een reactie over een "trieste dag voor Israël". Benny Gantz van de middenpartij Blauw en Wit beschuldigde zijn tegenstander ervan alleen geïnteresseerd te zijn in zijn persoonlijke lot en niet in de toekomst van de staat Israël. "Netanyahu weet dat hij schuldig is", zei Gantz.

Netanyahu moet zich in drie corruptiezaken verantwoorden voor omkoping, fraude en het schenden van vertrouwen. Zo zou hij volgens justitie de eigenaar van een nieuwssite en telecombedrijf voor honderden miljoenen euro's hebben bevoordeeld in ruil voor positieve berichtgeving. Ook zou hij ter waarde van honderdduizenden euro's geschenken van zakenlieden hebben aangenomen in ruil voor politieke gunsten.

Op omkoping staat in Israël een maximale gevangenisstraf van tien jaar; op fraude en het schenden van vertrouwen staat maximaal drie jaar. Netanyahu's voorganger Olmert werd na zijn aftreden tot een gevangenisstraf veroordeeld voor omkoping.