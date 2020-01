Honderden mensen in stille tocht Drachten voor neergestoken jongen

In Drachten lopen enkele honderden mensen mee in een stille tocht voor de 16-jarige Roan, die vorige week werd neergestoken bij een café in die plaats. Hij bezweek in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen.

De deelnemers kwamen rond 19.30 uur bij elkaar bij een winkelcentrum in Drachten en vertrokken rond 20.00 uur. De stille tocht gaat langs het huis waar de jongen woonde. Het eindpunt is café Pietje Bel, waar de steekpartij vorige week was.

"Het was een spontane jongen, altijd vrolijk, altijd in voor een feestje", zegt een achternicht van Roan. De deelnemers hebben een spandoek bij zich met een foto van de jongen. "Lieve Roan, je hebt je bewezen. Je bent een echte soldaat, een echte vechter. Maar helaas de strijd verloren. Stop zinloos geweld", staat er op het doek.

Enorm verdriet

Ook burgemeester Rijpstra van Smallingerland, waar Drachten onder valt, loopt mee. "Je moet je voorstellen dat de gevoelens enorm zijn, enorm verdriet, maar ook het gevoel van wraak, van: jongens, wat is hier gebeurd?", zegt hij. "Dat wil ik echt deëscaleren. We zijn bezig om het verdriet van mensen te verwerken. Het recht in eigen hand nemen, dat is iets wat wij niet willen."

Twee jongens van 14 en 15 jaar werden kort na de steekpartij opgepakt.