Rellen en vandalisme tekenen jaarwisseling Leipzig

In de Duitse stad Leipzig is de jaarwisseling onrustig verlopen. Met name in de wijk Connewitz ging het mis en braken gevechten uit tussen de politie en links-extremisten.

Politiemensen werden met vuurwerk, stenen en flessen bekogeld. Een van hen raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis voor een spoedoperatie. Negen mensen zijn opgepakt.

Vernielingen

Bij de monumentale Thomaskirche in de Duitse stad zijn stenen door glas-in-loodramen gegooid. Ook bij het nabijgelegen Thomashaus werden ruiten vernield. In totaal sneuvelden er 25.

De politie heeft nog niemand opgepakt voor het vandalisme, maar dominee Britta Taddiken heeft een vermoeden wie de dader is. In de Leipziger Volkszeitung wijst ze met de beschuldigende vinger naar een verwarde man die onlangs de kerk was binnengelopen. Hij zei toen dat hij de "zoon van God" is.

Tijdens de vernielingen was niemand aanwezig in de kerk. "Als er mensen binnen waren geweest, had dit erg gevaarlijk kunnen zijn", zegt Taddiken.

De Thomaskirche is een van de belangrijkste kerken van Leipzig. De kerk is wereldberoemd doordat Johann Sebastian Bach er begraven ligt. De componist was als Thomascantor jarenlang verantwoordelijk voor de muziek in de kerk.