Zeker zestien gevangenen komen om bij rellen in cellencomplex Mexico

Bij gevangenisrellen in Centraal-Mexico zijn zeker zestien gedetineerden om het leven gekomen. Volgens de lokale autoriteiten zijn vijf andere gevangenen gewond geraakt.

De ruzie brak gistermiddag lokale tijd uit en was 2,5 uur later onder de controle. Volgens de minister van Veiligheid van de staat Zacatetas werden vier vuurwapens in beslag genomen, waarvan een uit handen van een gevangene. De wapens zijn mogelijk gisteren door bezoekers de gevangenis in gesmokkeld. Tijdens een zoektocht naar wapens afgelopen weekend werd er niets aangetroffen, aldus de minister.

Waarom de ruzie in het gevangeniscomplex uitbrak is nog niet bekend. De autoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd.

Gewelddadig jaar

De Mexicaanse president López Obrador beloofde bij zijn aantreden in december 2018 een vermindering van het geweld in zijn land, maar het lijkt erop dat 2019 een gewelddadiger jaar voor Mexico was dan 2018.

In Mexicaanse gevangenissen is vaker sprake van geweld, omdat de macht in cellencomplexen regelmatig in handen is van drugsbendes. Zo kwamen in 2017 zeker 28 mensen om het leven bij een massale ruzie in een gevangenis in de kuststad Acapulco.