Kind (3) dat uit Drents kanaal werd gered, overleden; vader verdacht van doodslag

Het 3-jarig kind dat twee weken geleden door politieagenten uit het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Ubbena werd gered, is op oudejaarsavond overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Het jongetje belandde aan het eind van de middag in het water. Hij moest na zijn redding worden gereanimeerd en werd daarna in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht is nog onduidelijk.

Zijn vader wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het ouderlijk gezag. De 39-jarige Utrechter werd een dag na het voorval aangehouden en zit sindsdien vast. De man mag alleen met zijn advocaat spreken.