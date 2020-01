Drama in Duitse dierentuin, geen overlevenden bij brand in apenverblijf

In de dierentuin van Krefeld, net over de grens ten oosten van Venlo, heeft een grote brand gewoed. Volgens de Zoo Krefeld zijn daarbij alle dieren in het apenverblijf omgekomen. Het naastgelegen gorillaverblijf bleef gespaard.

"Een ongelofelijk drama heeft ons kort na middernacht getroffen", schrijft de dierentuin op Facebook. De politie meldt dat er minstens dertig dieren zijn omgekomen.

Volgens de website verbleven in het Tropische Apenhuis behalve chimpansees, klauwaapjes en orang-oetangs ook vogels en knaagdieren. Het gebouw van 2000 vierkante meter is volgens de dierentuin "tot de grond toe afgebrand".