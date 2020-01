Wekdienst 2020: Nieuwjaarsconcert, en stille tocht voor Roan (16)

Wat heb je gemist?

Een man en een jongen van 4 zijn bij een flatbrand in Arnhem om het leven gekomen. Een vrouw en een meisje raakten zwaargewond. Mogelijk gaat het om een gezin. De hulpdiensten vonden in een lift vier mensen die buiten bewustzijn waren. Door de brand viel de elektriciteit in het gebouw uit en viel de lift stil.

Ander nieuws uit de nacht:

De jaarwisseling verliep niet overal vlekkeloos. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland moest de Mobiele Eenheid eraan te pas komen toen hulpverleners met vuurwerk werden belaagd. Ook in onder meer Vianen, De Bilt, Ede en Zeist werden hulpverleners bekogeld.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft in zijn nieuwjaarstoespraak nieuwe kernproeven en tests met langeafstandsraketten aangekondigd. Met zijn uitspraken zou Kim de VS onder druk willen zetten. Noord-Korea had Amerika tot het einde van 2019 gegeven om sancties tegen het land te verlichten.

Bij een schietincident in Zwolle is een man van 52 omgekomen. De schutter zou gevlucht zijn. De woning waar de schietpartij was, is afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend.

In een bedrijfspand in Zoetermeer woedt een grote brand. In het pand zit een papier-, ijzer- en metaalhandel. Het gebouw is volledig uitgebrand. De twee mensen en de hond die binnen waren toen de brand uitbrak, hebben het pand veilig kunnen verlaten.

En dan nog even dit:

Op Times Square in New York zakte de werd het nieuwe jaar gevierd met het laten zakken van de Times Square Ball, een meer dan honderd jaar oude traditie.