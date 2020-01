Grote brand in bedrijfspand Zoetermeer

In Zoetermeer woedt een grote brand in een bedrijfspand. Het gaat om een pand op een bedrijventerrein, waarin een papier-, ijzer- en metaalhandel is gevestigd. Het gebouw is volledig uitgebrand.

Toen de brand uitbrak, waren er twee mensen en een hond binnen. Zij hebben het pand veilig kunnen verlaten, wel heeft een van hen rook ingeademd. Diegene is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Overgeslagen naar opslag

Het vuur is inmiddels overgeslagen naar een nabijgelegen opslag van Shurgard. Het grootste deel van dat gebouw staat inmiddels in brand en de brandweer probeert het resterende deel nog te redden.