Flatbrand in Arnhem: twee kinderen en twee volwassenen zwaargewond

Bij brand in een flat in Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. De hulpdiensten vonden in een lift vier mensen die er zeer slecht aan toe zijn. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen.

In de hal van het gebouw aan het Gelderseplein ontstond rond 01.00 uur brand. Daardoor viel de elektriciteit in het gebouw uit en viel de lift stil. De lift kwam vol rook te staan, waardoor de vier slachtoffers buiten bewustzijn raakten, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Andere bewoners zijn met een hoogwerker en ladders naar beneden gehaald. De brandweer gaat van deur tot deur om te kijken of mensen in orde zijn.

Het vuur was vrij snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.