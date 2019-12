Knallend (en met mist) 2020 in, hulpdiensten in sommige plaatsen bekogeld

Er gaat dit jaar in Nederland meer vuurwerk dan ooit de lucht in. Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is er een recordomzet behaald en werd er voor 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met vorig jaar.

In het noorden van het land heerst op sommige plaatsen zeer dichte mist. Het KNMI heeft voor Friesland, Groningen en Drenthe code rood afgegeven omdat het zicht soms minder dan tien meter is.

Hulpverleners belaagd

Niet overal verliep de jaarwisseling vlekkeloos. Er is geen overzicht van alle incidenten, maar de politie greep op meerdere plaatsen in. Zo kwam de Mobiele Eenheid in actie om de orde te bewaren bij een autobrand in Utrecht. De ME stond hulpverleners bij die in de wijk Kanaleneiland met vuurwerk werden belaagd, meldt een bron aan de NOS. Ook in Vianen en De Bilt werden hulpverleners bekogeld.

Eerder op de avond werd in Den Haag de brandweer bij een van de autobranden in de stad met vuurwerk belaagd. Er zijn tot nu toe 64 meldingen van autobranden geweest in Den Haag. Vorig jaar gingen er al met al 28 auto's in vlammen op.

Na een rumoerige maand in de Haagse wijk Duindorp heeft de politie daar op oudejaarsavond extra gecontroleerd op toegangswegen om te voorkomen dat relschoppers de wijk binnenkwamen. Die controles zijn in de loop van de avond beëindigd. Aanvankelijk was in de wijk veel politie aanwezig, later werd dat minder.