Wegen naar Duindorp gecontroleerd 'vanwege de veiligheid'

De politie controleert de toegangswegen naar de Haagse wijk Duindorp uit veiligheidsoverwegingen. Iedereen die de wijk in wil, moet kunnen aantonen er te wonen of er iets te zoeken te hebben.

"Dit om te voorkomen dat mensen van buiten de wijk de openbare orde komen verstoren in Duindorp", schrijft de politie op Twitter. Volgens een woordvoerder verloopt vandaag als een normale Oudjaarsdag in de stad.

Burgemeester Remkes heeft vanavond een bezoek gebracht aan meerdere wijken in de stad en gesproken met de politie. Een woordvoerder zegt dat de situatie ook in Scheveningen en de rest van de stad goed in de gaten wordt gehouden.

Tussen 18.00 en 21.00 uur waren er dertien meldingen van autobranden in de regio, meldt Omroep West. Ook zijn er tientallen containerbranden en buitenbranden gemeld. Fotografen van het persbureau Regio 15 zeggen in Duindorp te zijn bekogeld met zwaar vuurwerk.