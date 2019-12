Mist leidt tot slecht zicht, vooral in het oosten, midden en diepe zuiden

Op steeds meer plaatsen in het land is het zicht slecht door mist. In het midden, oosten en diepe zuiden van het land komt op dit moment plaatselijk dichte mist voor, waarbij het zicht minder is dan 200 meter.

Het KNMI heeft voor heel het land code geel afgegeven. Het zicht zal vanavond en vannacht verslechteren, met dichte mist op veel plaatsen. In combinatie met het vuurwerk kan het zicht volgens het KNMI lokaal soms zelfs minder dan 10 meter zijn. Ook is er vannacht kans op gladheid door vorst: in veel gemeenten is vanmiddag preventief gestrooid.

Check hier hoe het zicht is bij jou in de buurt.

De ANWB waarschuwt weggebruikers die vanavond en vannacht gaan rijden voor zeer slecht zicht en gevaarlijke rijomstandigheden. De ANWB verwijst naar de jaarwisselingen van 1993 en 2008, toen er op sommige plaatsen een chaos ontstond op de weg.