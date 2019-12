Afscheid van Jules Deelder: ‘Rotterdam zou een jaar in het zwart moeten lopen’

'Euromast mag ompleuren'

"Ik had het idee dat de ambassade van Rotterdam gesloten was vandaag", vatte acteur John Buijsman het gevoel van vandaag samen. "Er is eigenlijk niks zo Rotterdams als Jules. Van mij mag de Euromast ompleuren. Er is niemand zo goed in het uitleggen van Rotterdam als Jules dat doet."

Harry-Jan Bus, directeur van theater Walhalla, beaamt dat. "Wat moet deze stad zonder Jules?" De trots die Rotterdammers hebben, is volgens Bus de verdienste van Deelder. "Hij laat een leegte achter die niemand kan opvullen."