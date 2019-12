Schilderij Picasso vernield in Tate Modern in Londen

Een 20-jarige man uit Londen wordt ervan verdacht een schilderij van Pablo Picasso te hebben vernield. Hij zou een scheur hebben gemaakt in Buste van een vrouw, dat meer dan 23 miljoen euro waard is.

Het schilderij hing in het Londense museum Tate Modern. Het is nu voor onderzoek weggehaald, schrijft de BBC. Het museum heeft niets over de ernst van de vernieling gezegd. De man spreekt de beschuldiging tegen, meldt de BBC.

Op het schilderij van de Spaanse kunstenaar is Picasso's geliefde Dora Maar te zien. De schilder maakte het werk in Parijs in mei 1944, enkele maanden voor de stad door de geallieerden werd bevrijd.