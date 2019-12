Beurs sluit topjaar af, goedkoop geld stuwt koersen

De Amsterdamse beurs heeft een een sterk jaar achter de rug. De AEX sloot het jaar op 604,58 punten, bijna 24 procent hoger dan 31 december 2018. Het is de grootste koerswinst in tien jaar.

De sterkste stijger van de AEX-fondsen is biotechnologiebedrijf Galapagos. Het aandeel werd 132 procent meer waard. Chipmachinebouwer ASML werd tweede met 92 procent koerswinst. Hekkensluiter en rode lantaarndrager is ABN Amro. Het aandeel verloor dit jaar 21 procent van zijn waarde.

De stijging van de beurs is bijzonder omdat het tegen de stroom op roeien was, zegt economie-redacteur André Meinema. Het hele jaar was er vrees voor een recessie en de wereldhandel had last van handelsoorlogen. De Verenigde Staten ruziede met China, Mexico, Brazilië en de EU.

Recordhoogtes

Daarnaast speelde de aanstaande brexit het hele jaar een rol. De voortdurende onzekerheid had soms een verlammende uitwerking op bedrijven en leidde tot terughoudendheid bij investeringen. Maar de druk en onzekerheid waren niet echt schadelijk voor de bedrijfswinsten.

De aandelenmarkten bleven fier overeind en wereldwijd werden recordhoogtes bereikt. Wall Street staat 30 procent hoger dan een jaar geleden.

De stijgende beurzen zijn voor een deel te danken aan het beleid van de Amerikaanse president Trump (belastinghervormingen en liberalisering van de handel). Met heffingen en sancties liet de VS zich opnieuw kennen als economische grootmacht.

Goedkoop geld stuwt koersen

De beursgroei is voor een belangrijk deel het gevolg van het monetaire beleid van centrale banken. De rente in VS daalde onder druk van Trump, de ECB houdt de rente laag en herstartte het opkoopprogramma. "Een zee aan goedkoop geld zoekt zijn weg naar markten, vooral in investeringen in aandelen. Sparen levert immers niets op, aandelen des te meer", constateert economie-redacteur André Meinema.