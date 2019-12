Philips: geen schade door hackaanval in 2016

Philips zegt dat enkele jaren geleden een grote spionage-aanval door hackers zonder gevolgen is gebleven. Gisteren meldde de zakenkrant The Wall Street Journal dat Philips in 2016 getroffen was door 'Operation Cloud Hopper' en dat onder meer medische onderzoeksgegevens gestolen zouden zijn. Dat zou zijn gebeurd door Chinese hackers die banden hebben met de Chinese overheid.

In een reactie zegt Philips dat de systeembeheerders in het verleden hackpogingen hebben gedetecteerd. "Deze pogingen zijn tijdig en effectief opgemerkt", staat in een verklaring. "De hackaanval had dus geen gevolgen voor Philips."

De zakenkrant meldde dat de hackers binnen waren gekomen via HP Enterprise Services, een bedrijf dat softwarediensten in de 'cloud' levert. Philips benadrukt in de verklaring dat het bedrijf bij HP geen patiëntgegevens opslaat.