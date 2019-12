Een decennium premier Rutte: 'Een flip-flop die zelden ruzie maakt'

Wat Rutte ook helpt is dat hij de gunfactor heeft, zeggen de twee. Hij maakt praatjes met mensen op straat, geeft twee uur per week les aan vmbo-scholieren, gaat het liefst op de fiets naar zijn werk, woont al jaren in hetzelfde bescheiden appartement, waar al heel lang dezelfde oude Saab voor de deur staat.

Dat Rutte 'zo gewoon is gebleven', is geen trucje, daar zijn de columnist en de spindoctor het over eens. Kruithof: "Hij doet zijn best om aardig te zijn, maar hij is het ook echt." Sitalsing: "Hij is sociaal heel handig, hij onthoudt je naam, wanneer je jarig bent, hoe je kinderen heten."

Die handigheid heeft Rutte ook als hij in de Tweede Kamer debatteert, ziet de columnist. "Als Kamerleden hem klem proberen te zetten, dan heeft hij altijd wel een manier om eronderuit te komen. Ik heb wel het idee dat de Kamer dat na 10 jaar een beetje zat begint te worden."

1000 euro

Zijn pragmatisme en handigheid zijn de redenen dat veel van hem af lijkt te glijden. Een toenemend aantal integriteitskwesties binnen zijn partij en de geschonden beloftes '1000 euro voor elke werkende Nederlander' en 'geen geld meer naar de Grieken' zijn hem niet fataal geworden.

"Hij kan relativeren als een echte VVD'er", heet het bij Kruithof. Sitalsing omschrijft het anders: "Hij bekent bijna nooit helemaal kleur. Politiek is dat ontzettend handig." Dat geldt bijvoorbeeld ook als er ministers of staatssecretarissen van hem sneuvelen. Menno Snel was vlak voor Kerst de tiende bewindspersoon die niet geheel vrijwillig aftrad onder Rutte. "En dat straalt dus gek genoeg niet af op hem. Terwijl Rutte de baas van het kabinet is. Hij is verantwoordelijk."

