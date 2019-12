EU komende vijf jaar verzekerd van Russisch gas door deal met Oekraïne

De deal is na vijf lange dagen van onderhandelen ondertekend en volgt op de bijeenkomst tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky eerder deze maand in Parijs. Het is niet gek dat voor de ondertekening veel tijd is uitgetrokken. "Het zijn ongelofelijk ingewikkelde contracten met grote spelers. Rusland, Oekraïne en de Europese afnemers spelen een rol. Het is geen zak aardappelen." Ook speelde het wantrouwen tussen Rusland en Oekraïne mee als vertragende factor.

Compromis

De Russische premier Medvedev noemde de overeenkomst "een compromis dat wel gevonden moest worden". De ondertekening van de documenten toont volgens hem dat er zelfs over de moeilijkste onderwerpen gepraat kan worden en overeenstemming kan worden bereikt.

Volgens de bestuursvoorzitter van Gazprom, Aleksei Miller, bewijst het dat Gazprom "al het mogelijke heeft gedaan en eens te meer heeft bevestigd dat het een verantwoordelijke leverancier en een betrouwbare partner is".

President Zelensky van Oekraïne laat op zijn Facebook weten dat "Europa weet dat we niet falen op energieveiligheid".