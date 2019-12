Woedende menigte bij Amerikaanse ambassade in Bagdad, personeel geëvacueerd

De Amerikaanse vergeldingsactie leidde tot verontwaardiging bij landen in de regio en bij Rusland. De Iraakse veiligheidsraad zei na crisisberaad te zullen overwegen of het land wel in de door de VS geleide coalitie tegen terreurgroep IS blijft. Rusland noemde de bombardementen onacceptabel en Iran sprak van een "duidelijk voorbeeld van terrorisme".

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de operatie verdedigd. Hij benadrukt dat het gaat om een defensieve actie, om Amerikanen en Iraakse burgers te beschermen.

Kataib Hezbollah is een militie met zo'n 5000 leden. Het is een van de kleinste door Iran gesteunde groepen paramilitairen in Irak, maar wordt wel beschouwd als een van de gevaarlijkste. De VS beschouwt Kataib Hezbollah sinds 2009 als terreurorganisatie.

Deze beelden gaven de Verenigde Staten vrij van de bombardementen: