'De ontsnapping van Ghosn is als een scène uit een spionagefilm'

In Japan breekt iedereen zich het hoofd over de vraag hoe de best bewaakte verdachte van Japan het land heeft kunnen verlaten, zonder dat iemand het merkte. De voormalige Nissan-topman Carlos Ghosn, die in Japan op borgtocht vrij was, dook gisteravond plotseling op in Beiroet. Volgens een Libanese krant zat hij in een privévliegtuig dat uit Turkije kwam.

"Het Japanse Openbaar Ministerie lijkt net zo verrast als wij", zei correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze hadden waanzinnig strenge borgtochtvoorwaarden opgelegd."

Zo moest Ghosn in Tokio wonen en zijn paspoorten bij zijn advocaat inleveren. Rond zijn huis waren bewakingscamera's opgehangen, internet was voor hem taboe. "Hij had zelfs toestemming nodig om via een videoverbinding met zijn vrouw in Libanon te praten. Dus deze ontsnapping komt over als een scène uit een spionagefilm."

Wat de ontsnapping nog intrigerender maakt, is dat bijna elke Japanner weet hoe Ghosn eruitziet. "Echt iedereen in Japan kent zijn gezicht en zeker mensen bij de douane", zei Duits. Duidelijk is wel dat hij Japan niet met zijn eigen papieren heeft verlaten. "Zijn hoofdadvocaat meldt dat hij nog steeds zijn paspoorten heeft. Dus het gaat heel interessant worden hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen."