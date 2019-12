Rijk trekt stagevergoedingen gelijk: 'Verschil mbo en hbo niet uit te leggen'

Mbo'ers die stage gaan lopen bij de Rijksoverheid, krijgen per 1 januari 2020 dezelfde vergoeding als stagiairs van hogescholen en universiteiten. De vergoeding voor mbo'ers gaat 180 euro omhoog. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was het eerdere verschil in stagevergoeding op basis van opleidingsniveau "niet goed uitlegbaar".

PvdA en D66 pleitten eerder dit jaar voor gelijke stagevergoedingen. Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) schreven in een ingezonden brief in het AD dat de bedragen moesten veranderen. Zij schreven dat mbo'ers, die "net zo hard werken en net zo veel uren maken als alle andere stagiairs", een gelijke behandeling verdienen.

Hbo- en universitaire studenten die stage liepen bij de Rijksoverheid kregen sinds 1 juli 2019 een vergoeding van 616 euro per maand bij een stage van 40 uur per week. Mbo'ers kregen op dezelfde stageplek 448 euro per maand, voor hetzelfde aantal uren. Vanaf morgen geldt dat alle stagiairs een vergoeding van 628 euro krijgen op basis van 40 uur per week.

'Op de valreep'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in de Staatscourant dat "een stagevergoeding het karakter heeft van een onkostenvergoeding". Daar horen verschillende bedragen op basis van opleidingsniveau niet bij.

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) heeft zich ingezet voor de gelijke behandeling van mbo-stagiairs. Tegen het AD zegt zij "blij te zijn dat het, op de valreep voor 2020, nog gelukt is. Op deze manier laten we bij het Rijk zien dat studenten uit alle lagen van het onderwijs welkom zijn en gelijk gewaardeerd worden."

De minister hoopt dat andere werkgevers volgen. De Rijksoverheid is overigens niet de eerste die de stagevergoedingen gelijktrekt: eerder deden onder meer de gemeenten Leiden en Utrecht dat al.