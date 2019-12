Het best gelezen en bekeken: Utrecht, Sri Lanka en de Elfstedenzwemtocht

De tramaanslag in Utrecht, de aanslagen in Sri Lanka, de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, de brand in de Notre-Dame in Parijs. Het waren dit jaar grote, spraakmakende gebeurtenissen die het nieuws domineerden. Ook op NOS.nl en de app was er veel belangstelling voor. Een overzicht van de meest gelezen stukken en de meest bekeken video's.

De meest gelezen stukken

De liveblogs over de aanslag in Utrecht van afgelopen maart werden het meest gelezen. Ook het liveblog over de serie bomaanslagen van eind april in Sri Lanka op onder meer drie katholieke kerken werd veel bekeken. En miljoenen mensen volgden van minuut tot minuut de verrichtingen van Maarten van der Weijden in juni, tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. Ook voor de boerenprotesten, in oktober en december, was veel aandacht.

Ook bij de reguliere artikelen werd het nieuws over de tramaanslag in Utrecht het meest aangeklikt. Ook was er veel interesse voor de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen, voor de vondst van het afgezonderde gezin in de boerderij in Ruinerwold en voor de terreuraanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij tientallen doden vielen.