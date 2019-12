Wekdienst 31/12: mistige Oudejaarsavond en Rotterdam herdenkt Deelder

Wat heb je gemist?

De voormalig topman Carlos Ghosn van de autobedrijven Nissan en Renault, die in Japan wordt vervolgd voor miljoenenfraude en belastingontduiking, is opgedoken in Libanon. Hij kwam daar de afgelopen dag aan op de luchthaven van Beiroet. Ghosn werd in november vorig jaar opgepakt in Japan en zat maandenlang vast. In april werd hij vrijgelaten, maar kreeg wel huisarrest. Onduidelijk is hoe hij Japan heeft kunnen verlaten: er zijn geen berichten dat het huisarrest was opgeheven.