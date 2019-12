Vloggers filmen in kelder Dutroux 'om gruwel onder de aandacht te brengen'

Twee vloggers hebben een video online gezet waarin te zien is hoe ze het voormalige huis van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux binnendringen. Ze filmden onder meer in de kelder waar twee van zijn slachtoffers stierven.

In de video is te zien hoe de twee mannen via de garage binnendringen in het huis in Marcinelle en afdalen naar de schuilkelder. Het filmpje duurt ongeveer een kwartier. De twee maakten de opnames naar eigen zeggen om te voorkomen dat Dutroux ooit op vrije voeten komt.

De beelden leiden in België tot verontwaardiging. Dutroux werd in 2004 tot levenslang veroordeeld voor het ontvoeren, opsluiten en seksueel misbruiken van zes meisjes in 1995 en 1996 en het vermoorden van vier van hen. In België is de zaak nog altijd een nationaal trauma.

'Niet choquerend bedoeld'

De makers - die enkele jaren geleden al ophef veroorzaakten door het justitiepaleis van Charleroi binnen te dringen - zeggen dat de video niet is bedoeld om te choqueren. "We wilden de gruwel nog eens onder de aandacht brengen en mee helpen voorkomen dat Dutroux ooit nog vrijkomt", verklaren Valentino Provenzano en Nouchka Lévêque zelf op Facebook.

Tegen de krant La Province zegt Provenzano dat hij en Lévêque niet respectloos zijn tegenover slachtoffers en nabestaanden. "Achteraf gezien kan ik begrijpen dat het voor hen niet makkelijk moet zijn om die plaatsen terug te zien", zegt hij. "Als ze erom vragen zal ik de video meteen verwijderen. En me verontschuldigen, als dat nodig is."

Bekijk hier een terugblik op de zaak-Dutroux: