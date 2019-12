In Japan vervolgde oud-Nissan-topman Ghosn duikt op in Libanon

Voormalig topman Carlos Ghosn van de autobedrijven Nissan en Renault, die in Japan wordt vervolgd voor miljoenenfraude en belastingontduiking, is opgedoken in Libanon. Hij kwam daar de afgelopen dag aan op de luchthaven van Beiroet.

Ghosn werd in november vorig jaar opgepakt in Japan en zat maandenlang vast. In april werd hij vrijgelaten, maar kreeg wel huisarrest.

Libanees paspoort

Onduidelijk is hoe de 65-jarige Ghosn Japan heeft kunnen verlaten: er zijn geen berichten dat het huisarrest is opgeheven. Mogelijk is hij gevlucht. Ghosn heeft een Libanees paspoort.

Tegen Ghosn lopen in Japan vier aanklachten. Zo zou hij zichzelf via een dochterbedrijf van Nissan miljoenen hebben toegeëigend. De eerste zitting in zijn zaak is gepland in april. Ghosn spreekt alle beschuldigingen tegen.

Held

Ghosn was vanaf 1999 de baas van Nissan en sinds 2005 topman van Renault. Onder zijn leiding vormden Nissan, Renault en Mitsubishi een samenwerkingsverband, waarvan hij bestuursvoorzitter werd. Hij is inmiddels ontslagen.

De in Brazilië geboren Ghosn groeide op in Beiroet en wordt in Libanon vanwege zijn carrière in het zakenleven nog altijd gezien als een held, schrijft persbureau AP. Veel Libanezen hopen dat hij een grote rol kan gaan spelen in de landelijk politiek.