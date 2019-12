Kapitein betrapt cokesmokkelaars in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam zijn vier mensen aangehouden die verdacht worden van drugssmokkel. Ze probeerden een partij cocaïne over te laden van een zeeschip dat van Colombia naar de Maasvlakte was gevaren.

De kapitein zag ineens mensen op zijn schip lopen die niet bij de bemanning hoorden. Ze waren vermoedelijk aan boord geklommen via een bunkerschip dat tegen zijn schip lag.

Nadat de kapitein de politie had gewaarschuwd, gingen de vier er in het bunkerschip vandoor. De Zeehavenpolitie en de douane konden het schip korte tijd later achterhalen en de vier opvarenden arresteren. Ze worden de komende dag voorgeleid. Op het zeeschip werd zo'n 170 kilo cocaïne ontdekt.