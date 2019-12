Gratieverzoek Delftse moordenaar opnieuw afgewezen

Y. werd in 1984 tot levenslang veroordeeld, maar sinds 2014 woont hij onder toezicht buiten de gevangenis. De inmiddels 63-jarige Y. probeert al jaren gratie te krijgen, maar steeds zonder resultaat. Alleen al dit jaar oordeelde minister Dekker drie keer in zijn nadeel.

Via de rechter proberen Y. en zijn advocaat de minister alsnog te dwingen tot een positief advies. In november oordeelde de rechter dat de minister het verzoek niet zomaar naast zich neer mocht leggen en dat hij een nieuw besluit moest nemen. Maar dat heeft nu opnieuw niet in het voordeel van Y. uitgepakt.

Zijn advocaat vindt dat de motivering van minister Dekker niet door de beugel kan en stapt daarom opnieuw naar de rechter. Het kort geding dient volgens hem op 30 januari. Een woordvoerder van Dekker wil niet ingaan op het besluit, omdat het om een individuele kwestie gaat, schrijft Omroep West.