Brandweerchef: Oud en Nieuw is niet voor iedereen een feest

"Levensgevaarlijk", noemt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland en commandant bij de brandweer Twente, het illegale vuurwerk dat rond de jaarwisseling in Nederland wordt afgestoken. "Als dit soort bommen zomers zouden worden afgestoken, zouden we het aanslagen noemen, maar nu behandelen we het als vuurwerkincident."

"Voor gebruikers, omstanders en hulpverleners is het levensgevaarlijk en het hoort niet thuis op straat en in de drukte van een feestavond. En dan heb ik het nog niet eens over de 10 tot 15 miljoen euro directe schade aan gebouwen en auto's", zegt hij.

Drukste dag van het jaar

Het aantal incidenten tijdens Oud en Nieuw nam na een dalende trend vorig jaar weer toe met 21 procent ten opzichte van 2017. "We hoopten dat de daling van de afgelopen jaren zich zou voortzetten. Dat was helaas niet het geval. Vijf tot tien procent van het totaal aantal incidenten per jaar vindt nog altijd plaats in deze ene nacht. Dat is te veel. "

Wevers vindt het wrang dat de jaarwisseling voor de brandweer de drukste dag van het jaar is. "364 dagen in het jaar werken we samen aan de missie minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Maar op één dag lukt ons dat niet. Dan zijn er juist meer branden, meer schade en meer slachtoffers. De cijfers laten zien dat Oud en Nieuw niet voor iedereen een feest is."

Hogere straffen

Deze maand werd de nieuwe wet van minister Grapperhaus van kracht. Wie, waar dan ook, hulpverleners hindert, kan rekenen op straf. Ook is de maximumstraf verhoogd van 1 naar 3 maanden cel. Daar is Wevers blij mee. "Onze brandweermensen moeten ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood?"

"Excessen moeten eruit", zegt Wevers. De brandweerregio's bereiden de jaarwisseling daarom altijd goed voor, samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. Er wordt veel extra personeel ingezet om alle meldingen af te kunnen handelen. "In situaties waarbij dat nodig is en op risicolocaties trekken we samen met de politie op."

Lokale initiatieven

"Ik constateer dat de samenleving de vele incidenten, gewonden en schade door het afsteken van vuurwerk steeds minder accepteert", zegt de brandweercommandant. Er zijn dan ook steeds meer lokale initiatieven die moeten bijdragen aan een veilig Oud en Nieuw en die krijgen alle steun van de brandweer.

"Omdat het een feest moet zijn, maar ook omdat de brandweer veilig moet kunnen werken", zegt Wevers. "Laten we die mooie lokale initiatieven niet vergeten."