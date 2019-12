OM verspreidt foto’s en namen veroordeelden in jacht op crimineel geld

Het Openbaar Ministerie maakt al langer jacht op deze bezittingen en heeft er een speerpunt van gemaakt om criminelen 'te plukken'. "Het is heel simpel: misdaad mag niet lonen", zegt Linda van den Oever van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant tegen Omroep Brabant.

"Wij weten dat criminelen eigenlijk maar één grote drijfveer hebben en dat is snel, veel en gemakkelijk geld verdienen. Bij sommige criminelen gaat het misschien over enkele duizenden euro's, maar bij anderen heb je het over tonnen of zelfs miljoenen. Dat geld willen wij terugkrijgen."

Hardere lijn

Als iemand wordt veroordeeld, kan een rechter bepalen dat het crimineel verdiende geld moet worden afgedragen aan de staat. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurt dat nu lang niet altijd. Om daar verandering in te brengen, is de opsporingsbevoegdheid van justitie uitgebreid. Waar voorheen de naam en foto van een verdachte alleen naar buiten gebracht werd als hulpmiddel om diegene op te sporen, mag dat nu ook gedaan worden om crimineel verdiend geld te achterhalen.

"Er wordt een hardere lijn ingezet want het is niet vrijblijvend als je veroordeeld bent om geld terug te betalen", zegt Van den Oever. "Als een veroordeelde wil voorkomen dat hij of zij met naam en toenaam in de opsporingsprogramma's terechtkomt, dan is er maar één manier. Namelijk het crimineel verkregen geld terugbetalen."