Bouterse moet in januari voor Surinaamse krijgsraad verschijnen

Bouterse was in het buitenland toen de rechter uitspraak deed in zijn zaak. Zijn advocaat Irvin Kanhai zei tegen de Surinaamse krant Starnieuws dat hij Bouterse afraadt om 22 januari naar de rechtbank te gaan. "Hij zou ook moeten opstaan voor de rechter, terwijl hij president is van Suriname. Ik zou elke president afraden om op te staan voor de rechter."

Volgens Kanhai wil een aantal nabestaanden Bouterse voor de rechter zien staan. "Mensen willen dat mijn cliënt in de rechtszaal komt, zodat ze hem belachelijk kunnen maken en kunnen uitjouwen".

In deze video wordt uitgelegd wat de Decembermoorden zijn: