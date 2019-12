Negen gewonden bij explosie in klokkentoren Spanje

In het Spaanse dorp Centelles in de provincie Barcelona zijn negen mensen gewond geraakt bij een explosie in een kerktoren. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Hulpdiensten rukten massaal uit met tien ambulances en een traumahelikopter. Alle gewonden zijn overgebracht naar het brandwondencentrum van een ziekenhuis in de omgeving.

Het moment van de explosie werd vastgelegd door een omstander: