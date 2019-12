Doodstraf voor 27 leden van Sudanese veiligheidstroepen

Een rechtbank in Sudan heeft 27 leden van de veiligheidstroepen ter dood veroordeeld. Ze zijn schuldig aan het mishandelen en martelen van een leraar die in januari bij een demonstratie tegen de toenmalige dictator Omar al-Bashir werd opgepakt. Ahmed al-Khair stierf in gevangenschap.

De dood van Khair was een reden voor de tegenstanders van Bashir om nog massaler de straat op te gaan. Dat leidde uiteindelijk tot Bashirs val in april van dit jaar.

Leugen

"Leraren speelden een belangrijke rol in de volksopstand tegen Bashir die vorig jaar december begon", zei correspondent Koert Lindijer op NPO Radio 1. "Ahmed al-Khair werd op 31 januari gearresteerd, twee dagen later overleed hij in een politiebureau."

De autoriteiten zeiden dat hij ziek was, maar zijn familie zag dat zijn lichaam ernstig was verminkt. "Hij was dus vermoord", aldus Lindijer. "De leugens van de autoriteiten zetten de betogers aan tot nog meer protest. De dood van Khair werd een symbool van de volksopstand."

Gevolgen voor zaak-Bashir

Bashir is recent veroordeeld voor corruptie. De kans dat hij ook voor misdrijven als moord veroordeeld wordt, is groter geworden, zei Lindijer. "De Sudanese rechters laten zien durf te hebben."

Dat komt mogelijk ook omdat de macht van het oude regime afbrokkelt. Lindijer: "Hoge militairen hebben nog heel veel macht. Maar we zien dat de personen die schoon schip willen maken met het bloedige regime van Bashir aan invloed winnen."