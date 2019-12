Tot 14 jaar cel voor dodelijke schietpartij na drugsruzie

De rechter heeft een 24-jarige man uit Rotterdam en een 22-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk veertien en twaalf jaar voor doodslag op de 22-jarige Ömer Köksal.

Het slachtoffer mengde zich op 1 november 2017 in een drugsruzie in de Venlose wijk Blerick en werd daarbij op straat doodgeschoten door de man uit Amsterdam. De drugsvete ging tussen een bende uit de Randstad en een groep uit Blerick. Köksal was voor zover bekend niet betrokken bij een van de bendes of bij drugshandel, maar kwam op voor zijn vrienden.

De Amsterdammer zou het pistool gekregen hebben van de man uit Rotterdam. Die laatste wordt ook gezien als de leider van de Randstad-groep en aanstichter van de ruzie die dag.

Geen vooropgezet plan

Tegen de mannen was twintig jaar cel voor moord geëist. Daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de rechter kan niet worden aangetoond dat beide mannen een vooropgezet plan hadden om Köksal dood te schieten, meldt L1.